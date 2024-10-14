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«Его травма может сказаться на атакующем потенциале ЦСКА». Алдонин — о Файзуллаеве

«Его травма может сказаться на атакующем потенциале ЦСКА». Алдонин — о Файзуллаеве
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Экс-полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на новость о травме хавбека армейцев Аббосбека Файзуллаева. Игрок получил повреждение во время тренировки в составе национальной команды Узбекистана. Ранее директор по коммуникациям столичного клуба Кирилл Брейдо заявил, что никаких опасений после травмы у Аббосбека нету.

«Неприятная новость. Конечно, потеря Файзуллаева из-за травмы может сказаться на атакующем потенциале ЦСКА. Аббосбек – один из лидеров команды. Желаю ему крепкого здоровья и скорейшего восстановления. Хотелось бы, чтобы он регулярно играл. У него как у молодого футболиста есть всё для того, чтобы и дальше прибавлять», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Файзуллаев сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 6 млн.

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