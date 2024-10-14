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«Челси» останется на стадионе «Стэмфорд Бридж» и увеличит вместимость до 55 000 человек

«Челси» останется на стадионе «Стэмфорд Бридж» и увеличит вместимость до 55 000 человек
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Лондонский «Челси» намерен остаться на стадионе «Стэмфорд Бридж» и увеличить вместимость до 55 000 человек, несмотря на сообщения, что клуб хотел построить новый стадион на «Эрлс Корте» [британский выставочный и спортивный центр в Лондоне, расположенный в боро Кенсингтон и Челси недалеко от станций метро Эрлс-Корт и Вест-Бромптон], сообщает Daily Mail.

Однако это станет возможным в случае, если совладелец клуба Тодд Боули проиграет борьбу за кресло в совете директоров Бехдаду Эгбали.

Боули предпочёл бы, чтобы «Челси» нашёл новый дом и переехал на новый стадион в «Эрлс-Корт» вместимостью 60 000 зрителей. Однако Эгбали выступил за реконструкцию стадиона «Стэмфорд Бридж», вмещающего 40 000 зрителей.

Пара хочет выкупить доли друг друга, в то время как предлагаемый проект «Эрлс Корт» кажется всё менее вероятным, считает источник.

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