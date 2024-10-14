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32-летний защитник «Реала» Алаба может завершить карьеру

32-летний защитник «Реала» Алаба может завершить карьеру
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Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба рассматривает вариант с завершением профессиональной футбольной карьеры из‑за истончения суставного хряща. Об этом сообщает издание A Bola.

По сведениям источника, Алаба испытывает болевые ощущения после возвращения к тренировкам. Есть подозрение, что эта проблема помешает австрийскому игроку снова выступать на самом высоком уровне.

Напомним, в декабре прошлого года 32-летний австриец получил разрыв крестообразной связки на левой ноге, затронувший мениск. Он перенёс две операции и с тех пор не выходил на поле. Действующий контракт игрока с мадридцами истекает в июне 2026 года.

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