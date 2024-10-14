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Арчил Арвеладзе: ждём только победу от Грузии с Албанией — другого шанса нет!

Арчил Арвеладзе: ждём только победу от Грузии с Албанией — другого шанса нет!
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Бывший грузинский футболист Арчил Арвеладзе прокомментировал игру национальной команды Грузии в Лиге наций. Накануне сборная проиграла украинской команде (1:0).

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 3-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Украина
Окончен
1 : 0
Грузия
1:0 Мудрик – 35'    

«Реабилитация после поражения от Украины — это не то слово. Ждём только три очка — другого шанса нет! Албания — непростая команда, которая играет хорошо. Албанцы хорошо сыграли на чемпионате Европы, не стоит ждать лёгкой игры. Но если Грузия проиграет ещё Албании, то будет очень тяжело. Думаю, что без проблем соберётся полный стадион, несмотря на дождь.

Я смотрю на сборную Чехии, которая набирает очки. Поэтому последняя игра в группе с Чехией будет для нас самой трудной. До последней игры нужно взять максимум, чтобы было легче в матче с чехами. Гораздо проще взять очки дома с албанцами и украинцами, чем на выезде с чехами», — сказал Арвеладзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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