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Данни: у «Зенита» достаточно времени, чтобы вернуть себе первое место

Данни: у «Зенита» достаточно времени, чтобы вернуть себе первое место
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни высказался о нынешней игре сине-бело-голубых в чемпионате России.

«До конца чемпионата осталось ещё много туров. Так что у «Зенита» достаточно времени, чтобы вернуть себе первое место», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 11 сыгранных матчей санкт-петербургский «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся с тольяттинским «Акроном». Матч состоится 18 октября, начало — в 18:00 мск.

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