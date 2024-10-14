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Матч ФК «Титан» посетили воспитанники интерната и участники проекта «Таланты глубинки»

Матч ФК «Титан» посетили воспитанники интерната и участники проекта «Таланты глубинки»
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13 октября в рамках проекта «Игра твоей мечты» воспитанники Медновской школы-интерната Тверской области и ребята из проекта для детей «Таланты глубинки» приехали на матч медийной футбольной лиги поддержать команду ФК «Титан».

Ребята активно заряжали кричалки, а некоторые получили возможность смотреть матч и поддерживать команду прямо с бровки футбольного поля. По завершении матча всем удалось пообщаться и сфотографироваться с игроками, а также получить карточки с автографами.

Благотворительный проект «Игра твоей мечты» помогает детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, путём вовлечения в спортивную жизнь.

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