Медведев: «Зенит» чаще играет матчи с иностранными клубами. Ради денег? Неправда

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что у команды есть выбор соперников для проведения международных товарищеских матчей.

«У нас хороший выбор соперников на мартовскую паузу. Игрокам важно поддерживать тонус, когда 12-14 дней нет матчей чемпионата или Кубка. Мне кажется, что международные матчи позволяют показать, что футбол в России был, есть и будет.

Я рад, что те, с кем мы ведём беседу, солидарны в том, что футбол является мостом для коммуникаций. Это прописано в Олимпийской хартии. Почему «Зенит» чаще играет товарищеские матчи с иностранными клубами? Если вы думаете, что это ради денег, то это неправда», — приводит слова Медведева Metaratings.

Напомним, во время октябрьской паузы на матчи национальных команд «Зенит» провёл товарищеский матч с сербской «Войводиной» (4:1) из Нови-Сада. Ранее осенью санкт-петербургская команда сыграла также с казахстанским «Кайратом» (4:3).

После 11 сыгранных матчей «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся с тольяттинским «Акроном». Матч состоится 18 октября, начало — в 18:00 мск.