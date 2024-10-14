Игрок сборной Нигерии Бонифасе: страшно, мы просто хотим вернуться в нашу страну

Нападающий сборной Нигерии Виктор Бонифасе высказался о скандальной ситуации с национальной командой в Ливии.

«Теперь становится страшно. Вы, ребята, можете понять, в чём суть. Мы просто хотим вернуться в нашу страну», – написал футболист на своей странице в социальной сети.

Напомним, сборная Нигерии застряла в заброшенном аэропорту без еды, воды и связи. Игроки спали в самолёте и теперь отказываются играть матч отбора на Кубок африканских наций. Нигерийцы обвиняют Ливию в умышленном срыве встречи. Примечательно, что ливийцы нашли такому поведению интересное оправдание. Они заявили, что это Нигерия первая начала «марафон неуважения». Якобы ливийских футболистов плохо приняли в Нигерии несколько дней назад, задержав их в аэропорту на несколько часов.