Арчил Арвеладзе объяснил, с чем связан рост футбола в Грузии

Бывший грузинский футболист Арчил Арвеладзе поделился мнением, с чем связан рост футбола в Грузии.

«Это одна из самых сильных сборных Грузии за последние годы. Эта команда играет в каждом матче на высшем уровне, ведь практически все футболисты постоянно получают игровую практику в хороших клубах. Произошёл рост грузинского футбола, потому что футболисты начали играть в Европе. Так было, когда играл ещё я. Сейчас наши ребята играют во Франции, Германии, Италии, Испании и других хороших чемпионатах.

Чемпионат Европы 2024 года придал уверенности футболистам сборной Грузии, ведь там они играли впервые. Наша команда сыграла удачно и провела много хороших матчей. Самая главная победа – выигранный матч с Португалией, благодаря которому вышли из группы. Да, это была сенсация. Но никто не скажет, что нам повезло, ведь сборная Грузии играла очень хорошо», — сказал Арвеладзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.