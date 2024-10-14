Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признан лучшим игроком клуба в сентябре

Хавбек московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признан лучшим игроком команды в сентябре по версии болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Аббосбек Файзуллаев получил 53% голосов фанатов, второе место в опросе занял полузащитник Иван Обляков (18%), третьим стал вратарь и капитан Игорь Акинфеев (10%). В голосовании экспертов лучшим стал Обляков.

В сентябре Файзуллаев провёл четыре матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 6 млн.

После 11 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича встретятся с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 19 октября, начало — в 19:00 мск.