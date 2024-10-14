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Экс-президенту «Анжи» Сулейману Керимову присвоили специальное звание

Экс-президенту «Анжи» Сулейману Керимову присвоили специальное звание
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Бывшего президента махачкалинского футбольного клуба «Анжи» и сенатора от Республики Дагестан Сулеймана Керимова наградили золотым орденом «Почётный гражданин Дагестана». Это произошло на церемонии открытия парка имени поэта Сулеймана Стальского в Махачкале, который отремонтировали при поддержке Керимова. Об этом сообщает «РИА Дагестан».

«В завершение церемонии Сулейман Керимов был награждён высшим золотым орденом общественного признания «Почётный гражданин Дагестана» с присвоением звания «Почётный гражданин Дагестана №1» за его значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и активную благотворительную деятельность», — говорится в заявлении агентства.

Глава республики Сергей Меликов отметил, что сенатор на протяжении многих лет участвует в благотворительных проектах в республике.

Керимов владел футбольным клубом «Анжи» с 2011 по 2016 год. При нём махачкалинская команда становилась бронзовым призёром РПЛ сезона-2012/2013, а также финалистом Кубка России в этом же году.

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