Медведев отреагировал на слухи, что в «Зените» Соболеву запретили играть в компьютер

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, согласно которой петербургский клуб запретил новичку Александру Соболеву проводить много времени за компьютерными играми.

«Ничего порочного в этих играх не вижу, главное, чтобы это не мешало его основному занятию. Я бы с ним сыграл в компьютерную игру разве что на деньги», — приводит слова Медведева Metaratings.

Накануне стало известно, что Александр Соболев перестал активно играть в Dota 2. Сообщалось, что на это повлияло руководство сине-бело-голубых. В петербургском клубе от футболиста потребовали, чтобы он внимательнее относился к режиму, целиком отдавал себя команде и старался избегать скандалов.