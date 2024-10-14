Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Медведев отреагировал на слухи, что в «Зените» Соболеву запретили играть в компьютер

Медведев отреагировал на слухи, что в «Зените» Соболеву запретили играть в компьютер
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, согласно которой петербургский клуб запретил новичку Александру Соболеву проводить много времени за компьютерными играми.

«Ничего порочного в этих играх не вижу, главное, чтобы это не мешало его основному занятию. Я бы с ним сыграл в компьютерную игру разве что на деньги», — приводит слова Медведева Metaratings.

Накануне стало известно, что Александр Соболев перестал активно играть в Dota 2. Сообщалось, что на это повлияло руководство сине-бело-голубых. В петербургском клубе от футболиста потребовали, чтобы он внимательнее относился к режиму, целиком отдавал себя команде и старался избегать скандалов.

Материалы по теме
Руководство «Зенита» запретило Соболеву часто играть в компьютер — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android