Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола может стать следующим главным тренером сборной Англии

Гвардиола может стать следующим главным тренером сборной Англии
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Англии. Об этом сообщает The Times.

По сведениям источника, Футбольная ассоциация Англии связалась Гвардиолой по поводу работы в сборной Англии. Отмечается, что «Сити» хочет продлить соглашение с Гвардиолой. Тренер примет решение о своём будущем в ближайшие недели.

Испанский тренер находится у руля «горожан» с 2016 года. Следующим летом у 53-летнего Гвардиолы истекает трудовой договор с клубом.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Футбольная ассоциация Англии (FA) готова подождать Гвардиолу, который, по сообщениям ряда СМИ, намерен покинуть «горожан» по окончании сезона-2024/2025.

Сейчас временным тренером англичан является Ли Карсли.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» ждёт историческое лето. По будущему Гвардиолы теперь ещё больше вопросов
«Манчестер Сити» ждёт историческое лето. По будущему Гвардиолы теперь ещё больше вопросов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android