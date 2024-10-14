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«Барселона» потребовала Хави вернуть гаджеты, выданные во время работы в клубе — источник

«Барселона» потребовала Хави вернуть гаджеты, выданные во время работы в клубе — источник
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Руководство каталонской «Барселоны» обратилось к экс-тренеру сине-гранатовых Хави с просьбой вернуть iPhone и iPad, которые сине-гранатовые предоставили ему и его тренерскому штабу для личного использования. Об этом сообщает Barca Universal со ссылкой на журналиста Жоана Фонтеса.

В клубе считают, что техника от Apple является собственностью сине-гранатовых и после увольнения Хави и его штаба обязаны вернуть её.

Хави возглавлял каталонскую «Барселону» с ноября 2021-го по май 2024-го. Под его руководством команда выиграла Ла Лигу и Суперкубок Испании.

На текущий момент возглавляет сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик. После девяти сыгранных матчей «Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка.

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