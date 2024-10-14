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Игорь Семшов: не верю, что Головин проведёт всю европейскую карьеру в «Монако»

Игорь Семшов: не верю, что Головин проведёт всю европейскую карьеру в «Монако»
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов оценил возможность перехода полузащитника «Монако» Александра Головина в другой европейский клуб.

«Можно ли будет назвать карьеру Головина успешной, если он закончит в «Монако»? Всё зависит от титулов, которые он выиграет с клубом. Не верю, что Александр проведёт всю европейскую карьеру в «Монако». Клуб подстраховался, подписывая новый контракт с Головиным. С каждым годом Александр становится всё сильнее, он уже лидер. Со временем Головин поменяет чемпионат, потому что захочет попробовать что-то новое. Ему можно поиграть не только против «ПСЖ» и «Марселя», но и против других топ-команд», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Напомним, российский футболист играет за «Монако» с 2018 года, ранее он выступал за ЦСКА.

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