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Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал о доходах проекта в текущем году

Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал о доходах проекта в текущем году
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Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, сколько доходов приносит проект.

«Сложно говорить в контексте этого года, так как мы мерим по году. Расходы и доходы прошлого года позволили закрыть задолженности за 2022 год, позволили начать строительство стадиона и мне два раза съездить отдохнуть с семьёй, если говорить про меня. В пределах 10–15 миллионов рублей — это те деньги, которые я потратил не куда-то в развитие, а саккумулировал у себя, чтобы жилось более комфортно. Это доход за 2023 год. Есть ещё дополнительные источники заработка как у медийной личности Николая Осипова — проекты, в которых я как консультант или как участник. Но сама лига где-то такие деньги смогла саккумулировать. Очень хочу, чтобы в этом году цифра выросла — если утроюсь, будет хорошо», — приводит слова Осипова «РБ Спорт».

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