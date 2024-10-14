Тетрадзе: первое место в группе Лиги наций даст Грузии хорошие шансы выйти на ЧМ

Российский тренер Омари Тетрадзе высказался о перспективах национальной команды Грузии выйти на первое место в группе Лиги наций.

«Сборная Грузии проиграла Украине, но в матче с Албанией есть прекрасный шанс исправиться перед своими болельщиками. Футболисты команды постараются принести радость фанатам на домашнем матче. Тем более Грузия играла первый матч с албанцами на выезде и выиграла.

Первое место в группе Лиги наций ещё даст хорошие шансы на выход на чемпионат мира. Футболисты играют для того, чтобы выйти на этот крупный турнир. Но нужно побеждать, чтобы туда выйти, тем более в домашних играх», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сейчас сборная Грузии занимает первую строчку рейтинга турнирной таблицы Лиги наций УЕФА в Лиге В группы 1.