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Тетрадзе: первое место в группе Лиги наций даст Грузии хорошие шансы выйти на ЧМ

Тетрадзе: первое место в группе Лиги наций даст Грузии хорошие шансы выйти на ЧМ
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Российский тренер Омари Тетрадзе высказался о перспективах национальной команды Грузии выйти на первое место в группе Лиги наций.

«Сборная Грузии проиграла Украине, но в матче с Албанией есть прекрасный шанс исправиться перед своими болельщиками. Футболисты команды постараются принести радость фанатам на домашнем матче. Тем более Грузия играла первый матч с албанцами на выезде и выиграла.

Первое место в группе Лиги наций ещё даст хорошие шансы на выход на чемпионат мира. Футболисты играют для того, чтобы выйти на этот крупный турнир. Но нужно побеждать, чтобы туда выйти, тем более в домашних играх», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сейчас сборная Грузии занимает первую строчку рейтинга турнирной таблицы Лиги наций УЕФА в Лиге В группы 1.

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