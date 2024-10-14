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Украина – Чехия: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА 2024-2025 начнётся в 21:45 мск

Украина — Чехия: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 21:45
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Сегодня, 14 октября, в матче 4-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА встретятся сборные Украины и Чехии. Команды будут играть на нейтральном стадионе «Тарчиньски Арена» во Вроцлаве (Польша). Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Украина
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборные Украины и Чехии встречались между собой во 2-м туре Лиги наций УЕФА. Тогда победу одержала Чехия со счётом 3:2.

После трёх сыгранных туров Украина замыкает турнирную таблицу. Команда набрала три очка. Чехия имеет в своём активе шесть очков и занимает второе место в таблице. Также в этой группе выступают сборные Грузии и Албании.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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