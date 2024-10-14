Украина — Чехия: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 21:45

Сегодня, 14 октября, в матче 4-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА встретятся сборные Украины и Чехии. Команды будут играть на нейтральном стадионе «Тарчиньски Арена» во Вроцлаве (Польша). Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборные Украины и Чехии встречались между собой во 2-м туре Лиги наций УЕФА. Тогда победу одержала Чехия со счётом 3:2.

После трёх сыгранных туров Украина замыкает турнирную таблицу. Команда набрала три очка. Чехия имеет в своём активе шесть очков и занимает второе место в таблице. Также в этой группе выступают сборные Грузии и Албании.