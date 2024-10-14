Игрок «Реала» Алаба близок к уходу, «Ак Барс» разгромил «Металлург». Главное к вечеру
Давид Алаба рассматривает возможность завершения карьеры, «Ак Барс» всухую разгромил «Металлург». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 14 октября.
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