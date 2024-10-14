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Глава Медиалиги высказался о возможном приходе Дзюбы в проект

Глава Медиалиги высказался о возможном приходе Дзюбы в проект
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Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что хотел бы видеть нападающего «Акрона» Артёму Дзюбу в составе проекта.

«Артём Дзюба. Он рано или поздно придумает что-то своё или сделает это в контексте медиафутбола. Очень хочу, чтобы пришёл Хабиб Нурмагомедов, его любовь к футболу и знакомство с нами даёт надежду на его появление, говорить об этом можно уверенно. Мы должны увидеть кого-то не из футбола, но с большим бэкграундом аудитории — как Баста или Литвин. Представьте, что автолюбители Давидыч и Гордей объединятся и создадут свою команду? Клёво же», — приводит слова Николая Осипова «РБ Спорт».

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