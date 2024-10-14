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Тетрадзе: игроки сборной Казахстана не верят в себя и свои силы

Тетрадзе: игроки сборной Казахстана не верят в себя и свои силы
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Российский тренер Омари Тетрадзе высказался об игре сборной Казахстана в матчах Лиги наций УЕФА.

«Большинство футболистов сборной Казахстана играет во внутреннем чемпионате. Но нужны опыт и практика, чтобы играть на европейском уровне, ведь там всё совершенно по-другому. Не стоит винить Черчесова в поражениях сборной Казахстана, ведь футболисты показывают результат, а тренеру тяжело. Он выжимает максимум из тех футболистов, которые у него есть.
Адиев провёл очень хорошую работу со сборной Казахстана, ведь были шансы выйти на чемпионат Европы, но не хватило опыта у футболистов. Мне кажется, что сами игроки сборной Казахстана не верят в себя и свои силы, отсюда такой результат. Думаю, сборной Казахстана нужна одна победа для уверенности, а потом они раскроются», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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