Экс-тренер «Локомотива» Сёмин: в «Монако» не видят команду без Головина

Экс-тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике «Монако» и сборной России Александре Головине. Ранее хавбек продлил контракт с монегасками до 2029 года.

«За игрой Головина приятно наблюдать. Он полностью соответствует требованиям европейского футбола. Через труд вывел себя на европейский уровень. Да так, что теперь в «Монако» не видят команду без него», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

После семи сыгранных матчей «Монако» располагается на первой строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 19 очков. В следующем туре подопечные Ади Хюттера встретятся с «Лиллем». Матч состоится 18 октября, начало — в 21:45 мск.