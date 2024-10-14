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Футбольная Суперлига может стартовать в сентябре 2025 года — AS

Футбольная Суперлига может стартовать в сентябре 2025 года — AS
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Запуск Суперлиги может произойти в сентябре 2025 года. Впервые о создании такого турнира было объявлено в 2021 году, однако тогда проект не был осуществлён из-за протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА. Об этом сообщает AS со ссылкой на свои источники.

Ранее сообщалось, что в аналоге Лиги чемпионов будут участвовать 64 клуба, а все матчи будут транслироваться бесплатно — основатели не исключали, что пригласят в новый турнир российские клубы. Вместо Лиги чемпионов в Суперлиге уже готовы участвовать мадридский «Реал», каталонская «Барселона», «Рома», «Наполи», «Порту», «Спортинг», «Бенфика», «Аякс», «Марсель», ПСВ и ряд других клубов.

Генеральный директор дочерней компании Суперлиги Бернд Райхарт в одном из интервью заявил, что компания предпринимает все шаги для запуска турнира. По мнению Бернда, новый формат Лиги чемпионов сезона-2024/2025 не оправдал ожиданий УЕФА.

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