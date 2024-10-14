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Глава Медиалиги рассказал, возможно ли появление новых команд в проекте

Глава Медиалиги рассказал, возможно ли появление новых команд в проекте
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Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, будут ли в ближайшее время появляться новые клубы в проекте.

«Количество команд, которые сами по себе организовались в начале и сейчас продолжают развиваться, не умножится, но мы увидим новые Lit Energy и «СКА-Ростов», усовершенствованные «Бей Беги». Все помнят, на каком хайпе заходили Георгий Джикия и Александр Соболев в медиафутбол. «Амкал», 2DROTS и «Броуки» останутся старожилами медиафутбола. В американском спорте есть несколько команд, которые основывали некоторые виды спорта или были базовыми в своих дисциплинах. Тут такая же история», — приводит слова Осипова «РБ Спорт».

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