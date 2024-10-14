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Агент Гурцкая объяснил, почему Осинькина не уволили из «Крыльев»

Агент Гурцкая объяснил, почему Осинькина не уволили из «Крыльев»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая отреагировал на новость, что Игорь Осинькин сохранил должность главного тренера «Крылья Советов».

– Если бы не вмешательство губернатора, то люди довели бы до конца [увольнение Осинькина]. Люди, которые за это взялись.

Здесь надо благодарить болельщиков. Губернатор испугался общественного резонанса [и не стал убирать Осинькина].

– Уверен?
– Уверен в этом на 100%, ‐ сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Ранее сообщалось, что Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов» может заменить Сергей Игнашевич. Однако в ситуацию вмешался самарский губернатор Вячеслав Федорищев. Он провёл встречу с тренером и руководством клуба, по итогам которой было принято решение, что в команде не будет кадровых перестановок.

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