Агент Гурцкая объяснил, почему переход Кордобы в «Спартак» не состоялся

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о несостоявшемся переходе нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в московский «Спартак» в минувшее трансферное окно.

– Я видел цифры, которые ему предложил «Спартак». Это астрономические цифры.

– Какие?

– Очень большие… Я не могу сейчас это сказать, потому что обещал.

– Больше € 4 млн в год?

– Да, больше.

Они [«Спартак»] были готовы ему дать столько, сколько он хотел. Агент игрока подождал и вытащил все эти условия у «Спартака». «Спартак» показал на бумаге все эти условия, но окружение Джона решило, что из тех € 15 млн, которые заберёт «Краснодар», условная пятёрка – это то, что они могут получить себе, будучи свободными агентами. И поэтому они отложили все переговоры до зимы. То есть они получат очень большую комиссию, ‐ сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».