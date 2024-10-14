«Топ-усиление для ЦСКА». Рэпер Баста — о Пьяниче

Президент «СКА-Ростов» Василий Вакуленко (Баста) высказался о трансфере боснийского полузащитника Миралема Пьянича в столичный клуб.

«Я рад, что Пьянич перешёл в ЦСКА. Любое такое усиление для армейцев — это большой праздник для болельщиков. Пьянич же — это топ-усиление для ЦСКА», — приводит слова Басты Legalbet.

26 сентября ЦСКА объявил о подписании Пьянича на правах свободного агента. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 3 млн.