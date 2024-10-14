Медведев рассказал, чего в «Зените» ждут от экс-игрока «Спартака» Соболева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев раскрыл, чего сине-бело-голубые ждут от новичка команды Александра Соболева.

«Мы ждём от него, чтобы он повторял результативность против «Войводины» в официальных матчах. У меня нет сомнений, что он вернётся на свой былой уровень», — приводит слова Медведева Metaratings.

Ранее сине-бело-голубые одержали победу в товарищеском матче с сербским клубом «Войводина» (4:1). Соболев в минувшей игре забил два гола и оформил две результативные передачи.

Александр Соболев перешёл в петербургский клуб из московского «Спартака» в минувшее трансферное окно. Контракт игрока с клубом будет действовать до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Соболева составляет € 7,5 млн.