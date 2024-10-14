«Вероятность 99,9%». Жирков назвал фаворита на чемпионство в РПЛ

Бывший полузащитник лондонского «Челси» и московского ЦСКА Юрий Жирков заявил, что вероятность чемпионства санкт-петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне — 99,9%.

«Я остаюсь при своём мнении: вероятность чемпионства «Зенита» — 99,9%. А что поменялось? Две-три игры может «Зенит» проиграть, но другие команды тоже теряют очки.

За чемпионство борются «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», и ЦСКА ещё может приблизиться. «Спартак»? Я за ними не смотрел в последнее время», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», у которого 27 очков. «Локомотив» после 11 сыгранных матчей располагается на второй строчке, набрав также 27 очков. На третьем месте находится «Зенит», заработавший 26 очков. Замыкает четвёрку лидеров ЦСКА с 20 очками.