Туфан Садыгов назвал чушью слухи о задержке зарплат футболистам «Химок»

Поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов отреагировал на слухи, что клуб задерживает зарплаты.

«Задавайте вопрос о задержке зарплат футболистам, тому, кто написал эту информацию. Почему вы мне задаёте этот вопрос? Я не справочное бюро и «Химками» не занимаюсь, уже 100 раз об этом говорил. Наберите генеральному директору, налоговой или где это можно узнать. Если кто-то что-то пишет, то почему мы должны на это отвечать? Какую-то чушь несёт тот, кто это написал», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Химки» в течение нескольких месяцев задерживают выплату зарплат и премиальных игрокам команды.