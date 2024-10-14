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Соболеву разбанили аккаунт на Twitch, где его сын назвал «Зенит» бомжами

Соболеву разбанили аккаунт на Twitch, где его сын назвал «Зенит» бомжами
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев на своей странице в социальной сети сообщил, что его профиль разблокировали на стриминговой платформе Twitch.

Соболев был забанен на Twitch за нарушение правил хостинга. По данным СМИ, это случилось из-за того, что его сын во время прямой трансляции назвал бомжами «Зенит». Тогда Соболев ещё являлся игроком «Спартака».

Александр Соболев перешёл в петербургский клуб из московского «Спартака» в минувшее трансферное окно. Контракт игрока с клубом будет действовать до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Соболева составляет € 7,5 млн.

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