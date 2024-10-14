Глава Медиалиги Николай Осипов: Джикия может сделать прикольную команду в шестом сезоне

Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия может собрать собственную команду.

— Возвращение Соболева и Джикии возможно?

— Соболева — вряд ли. Если он и вернётся, то только в цветах «Чисто Питера». Думаю, Александр Иванович Медведев не разрешит ему выступать ни за кого, кроме команды с берегов Невы. Георгий Джикия может с кем-то из Медиалиги сделать прикольную команду в шестом сезоне.

— Пока разговоров ни с кем нет?

— Разговоры есть. У меня с друзьями, представителями Георгия Джикии есть разговор на предмет того, чтобы они объединились и сделали команду, — приводит слова Осипова «РБ Спорт».