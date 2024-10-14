Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«С возвращением в футбол». Акинфеев поздравил Виктора Гончаренко с назначением в «Пари НН»

«С возвращением в футбол». Акинфеев поздравил Виктора Гончаренко с назначением в «Пари НН»
Комментарии

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил экс главного тренера армейцев Виктора Гончаренко с назначением на должность в «Пари Нижний Новгород». Специалист возглавил нижегородский клуб 9 октября, подписав двухлетнее трудовое соглашение. Вчера, 13 октября, команда сыграла вничью с ЦСКА (2:2) в товарищеском матче.

«Михалыч, с возвращением в футбол», — написал Игорь Акинфеев на своей странице в социальной сети, выложив фото с Виктором Гончаренко.

После 11 сыгранных матчей «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр располагается на четвёртой строчке, заработав 20 очков.

Материалы по теме
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признан лучшим игроком клуба в сентябре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android