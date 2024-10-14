«С возвращением в футбол». Акинфеев поздравил Виктора Гончаренко с назначением в «Пари НН»

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил экс главного тренера армейцев Виктора Гончаренко с назначением на должность в «Пари Нижний Новгород». Специалист возглавил нижегородский клуб 9 октября, подписав двухлетнее трудовое соглашение. Вчера, 13 октября, команда сыграла вничью с ЦСКА (2:2) в товарищеском матче.

«Михалыч, с возвращением в футбол», — написал Игорь Акинфеев на своей странице в социальной сети, выложив фото с Виктором Гончаренко.

После 11 сыгранных матчей «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр располагается на четвёртой строчке, заработав 20 очков.