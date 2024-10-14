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Сразу пять матчей примет Нижний Новгород в эти выходные

Сразу пять матчей примет Нижний Новгород в эти выходные
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Пять спортивных событий пройдёт в Нижнем Новгороде с 18 по 20 октября. В рамках МИР РПЛ «Пари НН» сыграет с «Ростовом», а «Рубин» с «Динамо».

В КХЛ «Торпедо» встретится с московскими динамовцами, а в Единой лиге ВТБ баскетбольный «Пари НН» примет МБА-МАИ. Помимо этого, «Пари НН-2» в матче Второй лиги сразится на своём поле с казанским «Соколом».

Организаторы и спонсоры «спортивных выходных» приглашают болельщиков посетить Нижний Новгород в рамках «Волга-тура — 400 км». Многие площадки уже объявили о старте скидок на бронирование отелей, ресторанов и экскурсий по городу.

Отметим, что большинство предложений действует при предъявлении билетов на один из пяти матчей, проходящих в эти дни.

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