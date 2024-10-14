Бельгия — Франция: стартовые составы команд на матч Лиги наций

Сегодня, 14 октября, в матче 4-го тура группы 2 Лиги A Лиги наций УЕФА встретятся сборные Бельгии и Франции. Команды будут играть на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе (Бельгия). Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Бельгия: Кастельс, Дебас, Фас, Теате, Кастань, Де Кетеларе, Мангала, Тилеманс, Доку, Опенда, Троссард.

Франция: Меньян, Кунде, Салиба, Конате, Динь, Тчуамени, Коне, Гендузи, Дембеле, Коло Муани, Баркола.

Сборные Бельгии и Франции встречались между собой во 2-м туре Лиги наций УЕФА. Тогда победу одержала Франция со счётом 2:0.

После трёх сыгранных туров Бельгия занимает третью строчку в турнирной таблице. Команда набрала четыре очка. Франция имеет в своём активе шесть очков и располагается на втором месте. Также в этой группе выступают сборные Италии и Израиля.