Экс-игрок «Урала» Жуков: в РПЛ сейчас жёсткая заруба — все клубы могут обыграть друг друга

Футболист сборной Казахстана и «Цанчжоу» и экс-игрок «Астаны», «Кайрата» и «Урала» Георгий Жуков поделился своим мнением о конкуренции в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

«Зенит» — лучшая команда в России, но никто не отменял конкуренцию. Если даёшь слабину, то другие тебя догоняют. У любой команды бывают спады и перемены, это часть футбола. «Краснодар» находится в очень хорошей форме, но по составу у «Зенита» больше мастерства, чем у других команд.

В России сейчас нет такой команды, которая явно выиграет чемпионат. Очень много напряжённых и непредсказуемых матчей. Все клубы могут обыграть друг друга. Получается жёсткая заруба. Но мне кажется, что всё равно «Зенит» станет чемпионом», — сказал Жуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.