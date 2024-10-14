Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Азербайджана проиграла Словакии в матче Лиги наций

Сборная Азербайджана проиграла Словакии в матче Лиги наций
Комментарии

Сегодня, 14 октября, состоялся матч 4-го тура группы 1 Лиги С Лиги наций УЕФА, где встретились сборные Азербайджана и Словакии. Команды играли на стадионе «Тофик Бахрамов» в Азербайджане. Игра началась в 21:45 по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 1. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Азербайджан
Окончен
1 : 3
Словакия
0:1 Мамедов – 15'     1:1 Байрамов – 38'     1:2 Гараслин – 75'     1:3 Дюриш – 87'    
Удаления: Эмрели – 70' / нет

В составе словаков забили Лукаш Гараслин и Давид Дюриш. У хозяев отличился Турал Байрамов. Также у сборной Азербайджана в свои ворота забил Рахил Мамедов.

На данный момент Словакия занимает первое место в своей группе. Команда набрала 10 очков. Азербайджан не набрал ни одного очка и идёт четвёртым в таблице первой группы Лиги С.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android