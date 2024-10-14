Сборная Азербайджана проиграла Словакии в матче Лиги наций

Сегодня, 14 октября, состоялся матч 4-го тура группы 1 Лиги С Лиги наций УЕФА, где встретились сборные Азербайджана и Словакии. Команды играли на стадионе «Тофик Бахрамов» в Азербайджане. Игра началась в 21:45 по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе словаков забили Лукаш Гараслин и Давид Дюриш. У хозяев отличился Турал Байрамов. Также у сборной Азербайджана в свои ворота забил Рахил Мамедов.

На данный момент Словакия занимает первое место в своей группе. Команда набрала 10 очков. Азербайджан не набрал ни одного очка и идёт четвёртым в таблице первой группы Лиги С.