Жуков: почему все говорят, что поражения сборной Казахстана — позор или вина Черчесова?

Футболист сборной Казахстана Георгий Жуков высказался о национальной команде под руководством российского тренера Станислава Черчесова.

«Станислав Саламович — очень хороший тренер, и это доказал. Он знает, что делает, так как у него много опыта. Сборная России под его руководством хорошо выступила на чемпионате мира, где обыгрывала сильные сборные. При этом Черчесов работал в хороших клубах. Поэтому не думаю, что он как-то плохо понимает футбол или не знает, что делать. Если посмотреть на сборную Казахстана, то там мало футболистов, которые играют на высоком уровне. А те, кто там играет, то без игровой практики. Поэтому Черчесову сложно что-то слепить, ведь у него нет таких возможностей по составу, как у Норвегии, Австрии и Словении.

Поэтому в Норвегии должны быть разочарованы, что сыграли с Казахстаном 0:0. Не понимаю, почему все говорят, что поражения сборной Казахстана — это позор или вина тренера. Посмотрите, какие составы у соперников, они тоже хотят выиграть», — сказал Жуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.