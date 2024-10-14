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Грузия — Албания, результат матча 14 октября 2024, счёт 0:1, Лига наций УЕФА 2024-2025

Сборная Албании с минимальным счётом обыграла Грузию в матче 4-го тура Лиги наций
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Завершился матч 4-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Грузии и Албании. Команды играли на стадионе «Михаил Месхи — Локомотиви» в Тбилиси (Грузия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Сборная Албании одержала победу со счётом 1:0.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
0 : 1
Албания
0:1 Аслани – 48'    

Единственный гол в матче на 48-й минуте забил полузащитник Кристьян Аслани — 1:0.

В группе 1 Лиги B также выступают национальные команды Чехии и Украины.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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