Горшков — о Головине: он один из лучших футболистов сборной

Защитник «Зенита» Юрий Горшков рассказал о приезде российского хавбека «Монако» Александра Головина на октябрьский сбор.

«Он один из лучших, если вообще не лучший футболист нашей сборной. С ним всегда приятно тренироваться, а наблюдать за его действиями полезно. Видно, что все ребята к нему тянутся. Порой в тренажёрном зале спрашивают про Францию, про жизнь там, про игру против топовых футболистов. С Сашей очень интересно взаимодействовать. Мы с ним играем на одной бровке, поэтому он частенько подсказывает. Лично я с большим удовольствием тренируюсь и играю с Головиным», — приводит слова Горшкова Legalbet.

Напомним, осенний сбор национальной команды России проходил с 7 по 11 октября. Сборная России за это время так и не провела ни одного товарищеского матча.