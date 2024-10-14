Жуков: не думаю, что игроки Казахстана просто разучились играть, паниковать не стоит

Футболист сборной Казахстана и «Цанчжоу» и экс-игрок «Астаны», «Кайрата» и «Урала» Георгий Жуков высказался об игре национальной команды Казахстана в матчах Лиги наций УЕФА.

«Учитывая, что сборная Казахстана вышла в более сильную группу, чем была раньше, ничья с Норвегией — неплохой результат. Проиграть сборной Австрии может любая команда. В последнем матче со Словенией Казахстан играл хорошо и мог победить, но, к сожалению, проиграл. Соперники казахстанской команды — сильные сборные, им не стыдно проиграть. Поэтому паниковать не стоит.

Нужно смотреть не только на результат, а на содержание игры. Футбол — это не только эмоции, а качество и стабильность. Не думаю, что футболисты сборной Казахстана просто разучились играть», — сказал Жуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.