Юрий Горшков: интерес к футболу в России точно не падает

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Горшков высказался об уровне интереса болельщиков к футболу в России.

«На мой взгляд, интерес точно не падает. Сколько бы матчей сборная ни играла, всегда был аншлаг. В ту же Беларусь приехало много наших болельщиков, на открытых тренировках всегда много детей, журналистов. Эксперты тоже наблюдают за сборной — кого вызвали, у кого какой прогресс и так далее. Последние встречи показали, что собираются полные стадионы, поэтому сборная интересна людям», — приводит слова Горшкова Legalbet.

Напомним, ранее стало известно, что доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 год увеличилась с 43% до 77%, следует из опроса ВЦИОМ.