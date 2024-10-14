Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Горшков: интерес к футболу в России точно не падает

Юрий Горшков: интерес к футболу в России точно не падает
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Горшков высказался об уровне интереса болельщиков к футболу в России.

«На мой взгляд, интерес точно не падает. Сколько бы матчей сборная ни играла, всегда был аншлаг. В ту же Беларусь приехало много наших болельщиков, на открытых тренировках всегда много детей, журналистов. Эксперты тоже наблюдают за сборной — кого вызвали, у кого какой прогресс и так далее. Последние встречи показали, что собираются полные стадионы, поэтому сборная интересна людям», — приводит слова Горшкова Legalbet.

Напомним, ранее стало известно, что доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 год увеличилась с 43% до 77%, следует из опроса ВЦИОМ.

Материалы по теме
Юрий Горшков отреагировал на отмену товарищеского матча России с Пакистаном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android