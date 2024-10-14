Голкипер Гильерме: в «Локомотиве» сказали, что, если завершу карьеру, они меня ждут

Экс-вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме заявил, что склоняется к варианту с завершением футбольной карьеры, а также рассказал, что может вернуться в столичный клуб в качестве функционера. Голкипер покинул состав железнодорожников в июле связи с истечением контракта.

— Сомнения ещё есть, завершать карьеру или нет. Но всё идёт к тому, что пора уже завершать. Сигнал и судьба показывают, что пора найти что-то новое. Посмотрим. Я всегда слушаю сердце и душу. Сейчас они подсказывают, что я близок к этому.

Конкретных предложений от «Локомотива» пока нет, но мне сказали, что, если я завершу карьеру, они меня ждут и мы будем обсуждать, какая должность будет в клубе. Без деталей. Я склоняюсь больше к продолжению диалога с «Локомотивом».

— Кем ты себя видишь в этой краткосрочной перспективе?

— Это сложно. Раньше я вообще не видел себя как тренер. Я думал, что мне будет не хватать этой атмосферы на поле. Я раньше видел себя как менеджер, помощник, функционер. Посмотрим. Многое зависит от того, что они мне предложат, что им сейчас необходимо или не хватает. Сейчас я готов почти на всё, для меня главное — набираться опыта. Я открыт ко всему, — сказал Гильерме в эфире «Матч ТВ».

Гильерме выступал за «Локомотив» с 2007 года, всего он провёл за красно‑зелёных 387 матчей во всех турнирах.