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Реваз Челебадзе: сборная Грузии потерпела два поражения в самый ответственный момент

Реваз Челебадзе: сборная Грузии потерпела два поражения в самый ответственный момент
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Бывший нападающий «Динамо» Тбилиси Реваз Челебадзе отреагировал на поражение сборной Грузии от Албании (0:1) в Лиге наций.

«Сборная Албании — серьёзная команда, которая играла на чемпионате Европы, а также на выезде обыграла Украину. У Грузии были проблемы в середине поля, ведь было много прорывов. Можно сказать, что групповой этап Лиги наций начался заново. Если Украина обыграет Чехию, то у всех сборных будет по шесть очков. Сборная Грузии потерпела два поражения в самый ответственный момент. Украинцам проиграли нечаянно, ведь у нас было преимущество», — сказал Челебадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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