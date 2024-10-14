Реваз Челебадзе: сборная Грузии потерпела два поражения в самый ответственный момент

Бывший нападающий «Динамо» Тбилиси Реваз Челебадзе отреагировал на поражение сборной Грузии от Албании (0:1) в Лиге наций.

«Сборная Албании — серьёзная команда, которая играла на чемпионате Европы, а также на выезде обыграла Украину. У Грузии были проблемы в середине поля, ведь было много прорывов. Можно сказать, что групповой этап Лиги наций начался заново. Если Украина обыграет Чехию, то у всех сборных будет по шесть очков. Сборная Грузии потерпела два поражения в самый ответственный момент. Украинцам проиграли нечаянно, ведь у нас было преимущество», — сказал Челебадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.