Медведев отреагировал на предложение провести матч сборной России с легионерами РПЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова Владислава Радимова. Ранее экс-игрок сине-бело-голубых предложил провести товарищеский матч сборной России со сборной легионеров РПЛ.

«Считаю, что Владислав выдвинул очень интересную идею. Вчера на матче эта тема обсуждалась. Даже предлагались составы. Ясно, что собрать состав из 20 первоклассных легионеров, которые по уровню игры не уступают Вьетнаму, Сирии или Брунею, было бы интересно. Такого ещё не было, но всё бывает в жизни в первый раз. Календарём и соперниками национальной команды занимаются в РФС. Надеюсь, что они обратили внимание на это. С коллегами обсужу эту проблему», ‐ приводит слова Медведева «Матч ТВ».