Жирков: мне не о чем говорить с молодёжью — мы в футбол играли, а у них фигня какая-то

Экс-полузащитник лондонского «Челси» и московского ЦСКА Юрий Жирков рассказал, что ему сложно общаться с молодым поколением. По его словам, он не понимал некоторых игроков в национальной команде России.

«Я вообще не понимаю сейчас молодёжь, как и в последние годы, когда был в сборной. У молодых ребят абсолютно другое общение и другие интересы.

Мне вообще не о чем говорить с молодёжью — у них какие-то другие игры: раньше мы играли в хоккей и футбол, а сейчас у них чудовища — Minecraft и другая фигня бесполезная», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, Жирков завершил футбольную карьеру в 2022 году.