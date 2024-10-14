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Реваз Челебадзе: Мамардашвили ни при чём в пропущенном голе от Албании — ему забили пушкой

Реваз Челебадзе: Мамардашвили ни при чём в пропущенном голе от Албании — ему забили пушкой
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Бывший нападающий «Динамо» Тбилиси Реваз Челебадзе прокомментировал игру сборной Грузии с Албанией (0:1) в Лиге наций.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
0 : 1
Албания
0:1 Аслани – 48'    

«Никаких претензий к Мамардашвили нет из-за пропущенного гола от сборной Албании. Когда пробивали, нужно было обязательно встречать соперника, а не отходить к воротам. Соперника встречали на прямых ногах. Так нельзя делать! Мамардашвили тут ни при чём — ему забили пушкой, а он не знал, куда мяч полетит», — сказал Челебадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, завершился матч 4-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Грузии и Албании. Команды играли на стадионе «Михаил Месхи — Локомотиви» в Тбилиси (Грузия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Сборная Албании одержала победу со счётом 1:0.

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