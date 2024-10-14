Николай Осипов: обсуждаем увеличение количества медиакоманд в Кубке России

Президент Медиалиги Николай Осипов высказался об участии клубов проекта в Фонбет Кубке России.

— На данный момент три клуба из Медиалиги участвуют в Кубке России. Возможно ли увеличение слотов для клубов МФЛ в следующем году?

— Мы нечасто встречаемся с руководством РФС или с генеральным партнёром Кубка России, но, когда эти встречи происходят, мы предметно обсуждаем увеличение количества команд в Кубке. Будет здорово, если в следующем розыгрыше примут участие четыре клуба МФЛ. Посмотрим, насколько это будет интересно тому же вещателю, потому что им придётся разводить уже четыре клуба: кто-то будет играть днём, а кто-то — в прайм-тайм, когда в Пути регионов матч «Енисей» — «Балтика» не так сильно будет вызывать интерес, как, например, игра «Амкала».

— Четыре слота для Медиалиги — это край?

— Надо постепенно добавлять и понимать, как будет реагировать аудитория. Сейчас три команды — это мало, а пять — возможно, много. Не хочется давать слот командам, которые будут неконкурентоспособными. Успехи в Кубке России оцениваются через призму побед, ведь никому не интересно, если клуб из Медиалиги проиграет в первом раунде. «Родина Медиа» проиграла в дебютном своём матче в Кубке России, и все забыли про это, а победы 2DROTS, «Амкала» и «Броуков» все помнят, — приводит слова Осипова «РБ Спорт».