Ороз: успел потренироваться с Холандом. Тогда не было ясно, что он станет одним из лучших

Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз рассказал, что в австрийском «Зальцбурге» успел потренироваться с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«В «Зальцбурге» я даже успел потренироваться вместе с Холандом, а потом он перешёл в «Боруссию». Тогда, конечно, ещё не было понятно, что он станет одним из лучших игроков мира, ему ещё многому нужно было научиться. Но вскоре Холанд показал, что является важным игроком команды, у него невероятная скорость принятия решений на поле. Когда он стал помогать партнёрам, регулярно забивать, все в «Ред Булл» поняли — этого парня из Норвегии ждёт большое будущее», — сказал Ороз в эфире «Матч ТВ».

Доминик Ороз выступал за молодёжную команду «Зальцбурга» и их фарм-клуб «Лиферинг» с 2017 по 2021 год.