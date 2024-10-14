Реваз Челебадзе: в матче с Албанией Кварацхелии не было. Это не тот Хвича, что раньше

Бывший нападающий «Динамо» Тбилиси Реваз Челебадзе высказался о полузащитнике сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА с Албанией (0:1).

«Думаю, сегодня в матче с Албанией Кварацхелии не было. Нынешний Хвича — это не тот Хвича, что раньше. Всё внимание на этого парня. Ему очень трудно играть, когда ему садятся на ноги. Тут уже должны помогать партнёры по сборной», — сказал Челебадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Единственный гол в матче на 48-й минуте забил полузащитник сборной Албании Кристьян Аслани.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).